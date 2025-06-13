Brent petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, benzin fiyatlarına zam olarak yansıdı.

BENZİNİN LİTRESİ 50 TL SINIRINI AŞTI

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 46 kuruşluk bir zam yapıldı.

Yapılan bu zamla birlikte Antalya, Diyarbakır gibi bazı şehirlerde benzinin litre fiyatı 50 TL’nin üzerine çıktı.

BİR ZAM DA MOTORİNE GELİYOR

Benzine bugün gelen zammın ardından motorine de zam bekleniyor.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 1,49 TL fiyat artışı öngörülüyor.