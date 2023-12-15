Sistemden kısaca bahsetmek gerekirse; en çok kalabalık grupların işine yarayacak olan bu sistem, kiralanan ev için grup üyelerinin Airbnb üzerindeki ödeme sayfasından kredi kartı ile teker teker ödeme yapabilme kolaylığını sağlayacak.

Seyahati organize eden kişi Airbnb’den kiraladığı ev için bir ödeme sayfası edinecek ve bu ödeme sayfasını istediği en fazla 16 kişiye göndererek ödeme yapmalarını sağlayacak. Fakat ödemenin yapılabilmesi için kiralamadan sonra 72 saati geçmemek gerekiyor.

Henüz test aşamasında olan bu özellikle ilgili Airbnb, minimum 27 günlük rezervasyon yapan kullanıcılar için bu özelliği aktif edeceğini duyurdu. Eminiz bu özellik Airbnb’nin daha da büyümesine katkı sağlayacaktır.