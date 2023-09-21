Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde "Süperstar" Ajda Pekkan, şovuyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Ajda Pekkan’ın yoğun istek üzerine beşinci kez sahne aldığı Kuruçeşme Açıkhava, kapasitesinin üstünde ağırladığı müzikseverle hınca hınç doldu. Kostümüyle göz kamaştıran Ajda Pekkan, büyük şova imza attığı konserinde enerjisiyle bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Ünlü sanatçı, müzik şölenine zaman zaman sevenleriyle sohbet etmek için ara verdi.

70’li yıllardan beri "Süperstar" ünvanını taşıyan Ajda Pekkan, “Her konserde aynı heyecanı duymak nasıl bir şey bilmiyorum. Sahne denildiği zaman farklı bir hale dönüşüyorum ve dönüşülmesi gerektiğini de düşünüyorum. Ben de size bu güzel duyguları yaşatabiliyorsam ne mutlu bana” sözleriyle hayranlarına seslendi.

Milyonlara ezberlettiği şarkılarını Kuruçeşme Açıkhava’yı dolduran sevenleriyle söyleyen ünlü sanatçı, konseri boyunca zamana meydan okuyan klasikleriyle mest etti. Süperstar’ın geniş repertuarıyla hayran bıraktığı gecenin sonunda sevenleri salonu terk etmedi. Alkışların kesilmemesi üzerine sahneye geri dönen Ajda Pekkan, 3 şarkı daha seslendirerek tam 2,5 saat sahnede kaldı.