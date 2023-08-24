Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 22. kuruluş yıl dönümü programında 'Cumhur İttifakı'na katılma çağrısı yaptı. Erdoğan, "Eğer 85 milyonun tamamına hesap veren bir parti ve ittifak arıyorsanız gelin Cumhur İttifakı'na katılın" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.

AK Partililere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti olarak bugün büyük bir heyecan ve gurur yaşadıklarını belirterek, partiye gönül veren herkese teşekkür etti.

AK Parti'nin umutsuzluğun, belirsizliğin ve yasakların karabasan gibi çöktüğü Türkiye'ye adeta güneş gibi doğduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz milletimize efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik" dedi.

"Kuruluşumuzun 22 yılını iftiharla geride bırakırken, rekorlarımız gibi hedeflerimiz de büyüyor" diyen Erdoğan, "Gençlerimize söz verdiğimiz gibi Türkiye Yüzyılını inşaa ediyoruz" dedi.

Yerli ve milli eksene sahip bir muhalefetin en büyük dilekleri olduğunu ifade eden Erdoğan, "Gelin, milletin tercihlerine saygı duymayan bu kifayetsiz muhterisleri siyasette tutmayalım" dedi.

"Yerel yönetim seçimlerinde zafere koşmaya hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, "Eğer 85 milyonun tamamına hesap veren bir parti ve ittifak arıyorsanız gelin Cumhur İttifakı'na katılın" çağrısında bulundu.

https://youtu.be/j4e2vLQ2agc