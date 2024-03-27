AK Parti'nin Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı adayı Şabettin Aksoy'un ilçede düzenlenen mitinginde ilginç bir olay yaşandı. Aksoy, açıklama yapmasının ardından, mikrofonun açık olduğunu unutunca küfür etti.

AK Parti’nin Yozgat Kadışehri Adayı Şabettin Aksoy, yerel seçimler kapsamında memleketinde miting düzenlendi.

Yerel seçimler için kendi memleketinde bir miting düzenleyen Şabettin Aksoy, seçim otobüsü üzerinden halka hitap etti. Konuşmasında, “Oy için kimseye iftira atmayacağız, hakaret etmeyeceğiz, dedikodu yapmayacağız, fitne fesat üretmeyeceğiz” dedi.

Aksoy bu sözlerinin ardından mikrofonun açık olduğunu unuttu ve yanındaki isme, “Seçimi kazanırsa AK Parti’ye geçecek diyormuş g.vatlar” ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra, Aksoy'un konuşmasının sonrasında mikrofonu devralan AK Parti Yozgat Milletvekili Abdülkadir Akgül'e sufle verdiği de dikkat çekti.