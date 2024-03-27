Bursa genelinde soğuk havalar kendine geri bırakıyor. Afrika'dan gelen sıcaklık dalgasının haftasonuna dek etkili olması bekleniyor.

Bugün ise hava sabah saatlerinde 10 derece olması beklenirken yer yer sağanak yağış geçişleri olacak. Yine gün içerisinde ise en yüksek sıcaklık 23 derece seviyelerinde yer alacak.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bugün İnegöl'de hava sıcaklığı gün içinde 22 dereceye kadar yükselirken, şehir genelinde sıcaklık artacak. Ancak yapılan açıklamada gün içerisinde yer yer sağanak yağışların olacağı belirtildi.