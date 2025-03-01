Güvenlik politikalarının geri planda kalması gerektiğini belirten Çelik, Türkiye’nin önceliğinin kalkınma, refah ve demokrasi olması gerektiğini ifade etti.

Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ekim ayından beri iç cephemizi sağlamlaştırmaya dönük cesur bir girişim içindeyiz. Sn Bahçeli ve Cbşknımız gerekli iradeyi göstererek en zor olan ilk adımı attılar, karşılığı da geçtiğimiz hafta geldi

Bundan sonra yapılması gereken son günlerde gördüğümüz üzere AĞZI OLANIN KONUŞMASI DEĞİL sürecin içinde olanlara güven duyulmasıdır.”

Sürecin doğru yönetilmesi gerektiğini belirten Çelik, Türkiye’nin artık güvenlik odaklı politikalar yerine dış tehditlere karşı enerjisini harcaması gerektiğini vurgulayarak, “Artık güvenlikçi politikalar gündemden çıkmalı, enerjimiz dış tehditlere verilmeli. İçeride tek gündem kalkınma, refah ve demokrasinin gelişimi olmalıdır” dedi.