AK Parti MKYK Üyesi ve Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, gazetemizi ziyaret etti. İnegöl ‘de devam eden çalışmalar ve yapılacak projelere ilişkin bilgiler veren Milletvekili Ayhan Salman, “Bursa ve İnegöl’ümüzde AK Parti döneminde büyük hizmetlere imza atıldı, tüm hemşerilerimiz müsterih olsun, ilçemizi daha güzel yarınlara taşıyacağız” diye konuştu.



Yıldırım Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bayraktar’ı makamında ziyaret eden Bursa Milletvekili Ayhan Salman, sürekli nüfusu artan şehir ve ilçelerin güncel sorunlarının her zaman olacağını söyleyerek, tespit edilen her soruna müdahale eden bir siyasi parti olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin çağ atladığını dile getiren Salman, yurdun her köşesinde ve dünyanın bir çok yerinde AK Parti’nin farkını ortaya koyduğunu söyledi.





Bursa ve İnegöl’e ilişkin değerlendirmelerde de bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız, İnegöl Belediye Başkanımız ve İlçe başkanlığımızla birlikte koordineli çalışmalar yapıyoruz. Yaşanan pandemi sonrası üzerine de eklenen deprem felaketleri nedeniyle önceliklerimiz bu sıralar değişti. 11 ilimizde hükümetimiz hummalı bir çalışma içinde. Gerek deprem konutları gerekse de o şehirlerimizin alt yapılarını yeniden yapmak kolay bir şey değil. Bunu yaparsa bir tek AK Parti yapar. Bu öncelikler nedeniyle Bursa genelinde olduğu diğer şehirlerimiz de de nüfus artışları nedeniyle yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Sağlık, eğitim, spor ve alt yapı belediyecilik hizmetleri başta olmak üzere tüm alanlarda önemli hazırlıklarımız var. İnsallah göreceksiniz yakın bir süreç icersinde tüm ihtiyaç ve taleplerin üstesinden geleceğiz. Bursa’mızı ve İnegöl’ümüzü çok daha güzel yarınlara taşıyacağız.” Dedi.



Ankara’da Bursa’yı ve İnegöl’ü en iyi şekilde temsil etmeye gayret ettiklerini ifade eden Salman, İnegöl’ün il olma ihtimaline ilişkin soruya ise, “TBMM'de hali hazırda bu konuyla ilgili bir çalışma yok. Ama böyle bir çalışma olursa tabi ki biz de İnegöl'ümüz için gereken çabayı gösteririz. Biz her zaman Inegöl'ün tüm ihtiyaçlarını gidermek ve hedeflerine ulaştırmak için çalışıyoruz. Projelerimizi, yatırımlarımızı bu minvalde yapmaya devam edeceğiz.

Şehrimizi de, ülkemizi de çok seviyoruz. Görevimiz boyunca tüm hemşerilerimize layık olmaya özen göstereceğiz” şeklinde konuştu.