Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6’sı ağır, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta-Diyarbakır yolu üzeri Gölgeli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan M. yönetimindeki 38 ADP 944 plakalı hafif ticari araç ile Haci Ç. yönetimindeki 02 ACE 896 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6’sı ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ekipler tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan 6’sının durumunun ağır olduğu ve Adıyaman’a sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.