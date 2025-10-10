Metin Begüm, Tahsin Tam’ın Bursaspor kültürüyle yoğrulmuş bir isim olduğunu vurgulayarak, "Bursa'nın çocuğu, Bursasporlu, Bursaspor formasını küçük yaşlardan itibaren sırtına geçirmiş ve hiç çıkarmamış, düzgün karakter, iyi insan, nereden mi biliyorum. 15 yaşından beri tanıyorum." dedi.

Begüm, Tahsin Tam’ı altyapıdan bu yana tanıdığını belirterek, "Bursaspor’a, Bursasporlu bir teknik direktörün gelmesinden duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim" dedi. Begüm, geçmişte Bursalı antrenörlerin genellikle zor zamanlarda göreve getirildiğine dikkat çekti.

Begüm, meslektaşlar arası kıskançlıkların da yerel antrenörlerin önünü kestiğini belirterek "Tabiidir ki başarılı olmaları çok zordu, birde üstüne üstlük meslektaşlar arasındaki kıskançlıklar olunca Bursa antrenörlüğü kendi takımına yabancı kaldı." dedi.

Yönetimi ve Başkan Enes Çelik’i, takımı bir Bursa çocuğuna emanet ettikleri için kutlayan Begüm, tüm camiaya birlik çağrısı yaptı:

"Şimdi olması gereken tüm camia için kulübümüze, takımımıza, oyuncularımıza ve teknik kadroya her zamankinden daha fazla sahip çıkmamızdır."

"Bursaspor'u neden şampiyon yapmasın?"

TÜFAD Bursa Şube Başkanı olarak en çok destek vermesi gereken kişi olduğunu vurgulayan Begüm, Tahsin Tam’ın daha önce Çorumspor ile şampiyonluk yaşadığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Çorumspor ile sampiyonluk yaşamış bir Antrenörümüz Bursaspor'u neden şampiyon yapmasın? Tüm Bursa'nın desteğini alırsa daha özgüvenli ve cesur kararlar alacağına inanıyorum. İnanmayanlar varsa gölge etmesinler yeter."