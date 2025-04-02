Gürkan, bu girişimlerin Türkiye’nin milli ekonomisini hedef aldığını belirterek, "Ülkemizin kalkınması, ekonomimizin büyümesi için gece gündüz çalışan esnafımızı ve üreticilerimizi hedef alan bu siyaset anlayışını tümüyle reddediyoruz!" dedi.

CHP yönetiminde yaşanan iç çekişmeler ve belediyelerdeki usulsüzlük iddialarına dikkat çeken Gürkan, "Yönettikleri belediyelerde usulsüzlük ve yolsuzluk batağında birbirine düşen, koltuk kavgasıyla yaptıkları kurultayları bile kaosa dönüşen CHP zihniyetinin sokakları terörize etme girişiminin ardından milli ekonomiyi hedef alan boykot çağrıları Türkiye’mizin geleceğine zarar vermekten başka bir amaca hizmet etmemektedir." ifadelerini kullandı.

Milletin sağduyusuna güvendiğini belirten Gürkan, "Milletimizin engin feraseti ve sarsılmaz sağduyusu ile CHP’nin ülke ekonomimize saldırı anlamı taşıyan bu girişimini de boşa çıkaracağına yürekten inanıyoruz." diyerek açıklamasını tamamladı.