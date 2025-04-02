Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevruz etkinliğinde yaptığı konuşmada, 21 Mart’ın resmi tatil olarak ilan edileceğini duyurdu. Bu konuda Cumhur İttifakı’nın gerekli çalışmalara başlayacağını ifade etti.

TÜRK DÜNYASINDA RESMİ TATİL

Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan habere göre, bu konudaki hazırlıklar Ramazan Bayramı’nın hemen ardından başlayacak. AK Partili kaynaklardan alınan bilgilere göre; halihazırda Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan’da resmi tatil olarak kutlanan Nevruz Bayramı’nın, yapılacak çalışmalarla tüm Türk Dünyası’nın ortak bayramı haline gelmesi amaçlanıyor. Çalışmaları, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu’nun yöneteceği ifade edildi.