Yerel seçimler yaklaşırken, Ankara kulislerinde siyasi hareketlilik arttı. Parti genel merkezlerinde aday belirleme süreçlerine dair kritik toplantılara hız verilen döneme girilirken, birçok parti yöneticisi ve milletvekili de partilerinin genel merkezi ile Meclis Genel Kurulu arasında mekik dokuyor.

AKP’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan büyükşehir il teşkilatlarıyla istişare toplantıları devam ediyor.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik yapılan toplantılarda, Ankara, Adana, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Samsun, Bursa, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Ordu, Malatya ve Trabzon’la ilgili çalışmaların tamamlandığını ve görüşmelerin önümüzdeki günlerde diğer illerle devam edeceğini açıkladı.

Saydığı iller arasında Adana’nın olmasına değinen Çelik, bir önceki yerel seçimde MHP’ye bırakılan kentte bu kez AKP’nin aday çıkaracağının da ilanı olarak değerlendirildi.

Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, kulislerde yerel seçim iş birliği için AKP-MHP heyetlerinin toplantılarında gündeme gelen bu konu iki liderin son görüşmesinin ardından çözüme varıldı.

Adana’da AKP’nin aday çıkarması önerisini kabul eden MHP lideri Bahçeli’ye bunun karşılığında bir başka büyükşehir verildiği iddiası ise doğrulanmadı.

İstanbul’da MHP’ye bırakılan Silivri ve Beşiktaş ilçelerine yenilerinin eklenmesi, Ankara’da Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı’nın yanı sıra Kalecik ile Elmadağ’ın da MHP’ye bırakılmasına karar verildi.

Öte yandan başka büyükşehir ve illerde de MHP’ye bırakılan ilçe sayılarında artış olabileceği de belirtiliyor.

İki aydır çalışan AKP-MHP heyetlerinin görüşmeleri de devam ettiği bildirilirken, iş birliğine nokta konulmadı. Yetkililere göre bugün yapılacak 13. toplantı son toplantı olabileceği ve çalışma nihayete ererse iki liderin kısa sürede bir araya geleceği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz yerel seçimlerde kazandığı mevcut belediyeleri elinde tutmak isteyen muhalefetin, yeni belediyeler eklemeyi hedeflediği biliniyor.

En büyük önceliği İstanbul’u kazanmak olan iktidarın, ayrıca Adana ve Hatay’ın alınabileceği konuşuluyor. İstanbul’u kaybetmemek için büyük çaba harcayan CHP’nin de mevcutlara ek olarak Özgür Özel’in memleketi Manisa, ayrıca Balıkesir ve Bursa’nın alınabileceği hesapları üzerinde duruluyor.