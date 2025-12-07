Uzun süredir gündemde olan doğum iznine ilişkin taslak çalışma tamamlandı. AK Parti Meclis Grubu, önümüzdeki hafta taslaktaki son eksiklikleri gidererek düzenlemeyi netleştirecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan taslakta, mevcut mevzuatta doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta olan doğum izninin 24 haftaya yükseltilmesi öngörülüyor.

İŞÇİ-MEMUR ARASINDAKİ FARK GİDERİLECEK

Yeni düzenleme, işçi ve memurlar arasındaki mevcut hak farklılıklarını da ortadan kaldıracak. Eşi doğum yapan işçilere verilen 5 günlük babalık izni 10 güne yükseltilecek. Memurlarda zaten 10 gün olan bu izin süresi işçiler için de eşitlenmiş olacak. Ayrıca işçi anneler, memur annelerle aynı sürelerde süt izni kullanabilecek.

Hükümetin doğum iznini daha da uzatmaya yönelik çalışmalar yürüttüğü bilinse de, bu tür uygulamaların kadınların istihdama katılımını olumsuz etkileyebileceği değerlendirilerek temkinli yaklaşılıyor. Yeni düzenlemede amaç, hem aileyi desteklemek hem de kadınların iş gücü piyasasında dezavantaj yaşamamasını sağlamak.

"AİLE VE ÇOCUK DOSTU" OLMALI

Ev hanımlarına emeklilik ve vergi istisnası gibi teşvikler değerlendirilirken, çalışan anneler için kreşlerin yaygınlaştırılması ile bakım desteğinin artırılması gündemde. Hükûmet kaynakları yalnız yaşayan nüfusun yüzde 20’ye ulaşması nedeniyle de hayatın “aile ve çocuk dostu” hâle getirilmesinin önemine de dikkat çekiyor.