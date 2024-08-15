AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte, yangın bölgesine giderek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Gider, yangının devam ettiğini, söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte, Tarihi Alanda devam eden yangını söndürme çalışmalarını inceledi. Ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü aktaran Gider, “Çanakkale’mizde maalesef, geçtiğimiz yıl ve bu yıl, hava şartlarının da etkisiyle ardı ardına yangın felaketi yaşadık. Her yangın haberi, içimizi acıtıyor. Ancak, gözbebeğimiz, tarihi alanımızda olunca içimiz daha bir buruk. Bugün, biliyorsunuz, TBMM’de özel bir oturum vardı. O nedenle Ankara’daydık. Ancak haberi alır almaz, sayın Bakanımızla birlikte bölgeye geldik. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen bir yangın. Ancak hem havadan hem karadan çalışmalar devam ediyor. Burada birçok kardeşim, 109 yıl önce bizlere bu toprakları vatan olarak bırakan kahraman ecdadımızın emanetlerini korumak üzere insanüstü bir gayretle mücadele veriyor. Bir yandan yangını söndürmeye çalışırken bir yandan da özellikle tarihimizi korumak için ekstra bir çaba sarf ediliyor. Öyle ki, alevlere müdahale ederken kaza geçiren bir ekibimiz, ilk müdahalenin ardından istirahate ayrılmak yerine kendi ısrarlarıyla yeniden söndürme çalışmalarına katıldılar. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah kısa süre içerisinde kontrol altına alınır. Önümüzdeki birkaç gün daha, rüzgarın eşlik ettiği hem sıcak, hem kurak bir hava durumu bizleri bekliyor olacak. Bütün hemşehrilerimizden çok daha hassas, çok daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz” dedi.