Uluslararası güçlerin Suriye’deki çatışmayı körüklemek yerine Türkiye gibi huzur gelmesini temine çalışması gerektiğini belirten AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, “Kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz Osmanlı’nın torunlarıyız. Biz büyük devlet nasıl idare edilir bunu biliriz. Ama kimseye de verecek bir karış toprağımız, çakıl taşımız yoktur” dedi.

AK Parti Mudanya 8. Olağan İlçe Kongresi’ne katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, salondakilere seslendi. Dünyanın suskun bir şekilde faciayı seyrettiğini belirten Ala, “Ama hiç olmazsa, bütün gücümüzle dünyanın itiraz etmesi gerektiğini haykırıyoruz. Bizim adımıza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haykırıyor. 22 yıldır iktidardayız. Defalarca bu hareket saldırıya uğradı. Türkiye’yi Orta Doğu’ya çevirmek isteyenlerin projesi burada uygulanmak istendi. Bunlardan birisi başarılı olsaydı Türkiye ne hale gelirdi? Her seferinde siz Uludağ gibi bu hareketin arkasında durduğunuz için hiçbiri başarılı olamadı. Ancak, birkaç gündür Suriye’de olanlara bakın. Herkes işin içerisinde, bütün büyük güçler orada, planın programın içerisinde ve hemen yanı başınızda sınırımızda oluyor. Onun için Türkiye’nin oradaki projesi planın programı şudur. Bunu herkes bilsin. Biz toprak bütünlüğü sağlanmış, istikrarlı bir Suriye istiyoruz. Milletinin yönetiminde söz sahibi olduğu bir Suriye istiyoruz. Onu gerçekleştirmeye gayret sarf ediyoruz ki, göç edenler geri dönebilsin. İnsanlar yerini yurdunu bombaların altında terk ettiler. Bütün dünya kapılarını kapatırken, biz elimizden gelen yardımı yaptık. Şimdi istiyoruz ki, bütün o kardeşlerimizin ülkesi yaşanabilir hale gelsin. İnsanların hayatı güvence altına alınsın. Uluslararası güçler de oradaki çatışmayı körüklemek yerine Türkiye gibi huzur gelmesini temine çalışsın. İnsanlar da memleketlerine dönsün. Bizim başka bir amacımız yoktur. Kimsenin toprağında gözümüz yok ki. Biz Osmanlı’nın torunlarıyız. Biz büyük devlet nasıl idare edilir bunu biliriz. Ama kimseye de verecek bir karış toprağımız, çakıl taşımız yoktur” dedi.

“Bazıları büyüdükçe vicdanı küçülüyor”

Türkiye Yüzyılı hedefine doğru ilerlediklerini belirten Efkan Ala, “Türkiye’yi dünyanın en gelişmiş, en müreffeh ve kalkınmış 10 ülkesi arasına sokacağız. En güçlü 10 ülkesi arasına sokmak zorundayız. Çünkü bizim sorumluluk coğrafyamız, bize bu sorumluluğu yüklüyor. Biz seyreden değiliz. İşte Gazze’de, Filistin’de iki devletli çözümün dünyadaki bayraktarlığını yapıyoruz. Oradaki zulme ’dur’ demek için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Mesele orada bir huzur sağlamak, orada bir barış sağlamak. Çünkü biz vicdanımızla beraber büyüyoruz. Bazıları büyüdükçe vicdanı küçülüyor. Ekonomik yönden zengin ama zulüm ve adaletsizlik üretiyor. Merhametin ekonomin kadar büyümüyorsa, yuh olsun senin büyümene. Eğer gücünü dengeleyecek adaletin yoksa zulüm üretiyorsun demektir. Gücünü dengeleyecek adaletin var mı? İnsanlığa karşı sorumluluğunu yerine getiriyor musunuz? Biz bunların peşindeyiz. Allah’ın izniyle değerli kardeşlerim Türkiye’nin içindeki problemleri biz çözeriz, çözdük. Bugüne kadar getirdik. Bundan sonra da çözeriz” diye konuştu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise, “Biz hizmet partisiyiz. Milletimize hizmet için yola çıktık. Hizmette de AK Parti olarak sadece biz kendimiz ile yarışırız. Biz bu koordinasyonlarımızla yenilenme sürecine girer ve hizmet yarışına hep beraber devam ederiz. Bizim en önemli özelliğimiz, bayrağı teslim ettikten sonra da bayrağı taşıyanla birlikte yol arkadaşlığı yaparız” şeklinde konuştu.