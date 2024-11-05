AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve beraberindekiler Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut’a ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, önceki dönem AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberindekiler, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut’u makamında ziyaret etti. Başkan Durgut, AK Parti heyetini makamında ağırlarken ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Durgut, yerli üretim olan hidromek marka iş makinesinin belediye filosuna eklendiğini anlatarak,

"Çalışma arkadaşlarımız ile yaptığımız görüşmeler ve araştırmalarımız sonucunda yerli üretim olan hidromek makinesinde karar kıldık. 2024 model kazıcı yükleyici iş makinesini araç parkımıza kattık. Bu süreçteki destekleri için Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Bilecik Valimiz Sayın Şefik Aygöl’e ve Bilecik Milletvekilimiz Sayın Halil Eldemir’e destekleri için ilçemiz ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Tabi ki bunlarla yetinmeyeceğiz. Halkımızın tüm ihtiyaçlarına cevap vermeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Ekonomik ömrünü tamamlayan bazı araçlarımız var, İhtiyacımız olan araçlar var. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Yeni aracımız başta ilçemize, halkımıza ve operatör arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Rabbim kazasız belasız günlerde kullanmayı nasip etsin" dedi.