Bilecik Çocuk Evleri Sitesi'nde (ÇES) kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ve İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman, İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Çocuk Evleri Sitesi'nde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimde, Kuruluş Müdürü Cezayir Çelik ve Kuruluş Müdür Yardımcısı Duygu Ürker hazır bulundu. Denetim kapsamında sosyal servis hizmetleri ile yemekhane alanı detaylı şekilde incelenerek sunulan hizmetlerin kalite ve standartlara uygunluğu değerlendirildi. Ayrıca çocukların yaşam alanları gözlemlenerek ihtiyaç ve talepler yerinde tespit edildi. Gerçekleştirilen denetimin ardından personellerle toplantı yapıldı. Toplantıda, kurum hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunulurken, çocuklara sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılması adına atılacak adımlar ele alındı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan 'Çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve nitelikli bir ortamda yaşamalarını sağlamak için tüm hizmet süreçlerini titizlikle takip ediyor, sürekli iyileştirme anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.