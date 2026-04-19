Burhaniye'de Müftülüğün başlattığı Sabah Namazı Buluşmaları devam ederken, bu haftaki Sabah Namazı Buluşması Börezli Caminde yapıldı. Börezli köyündeki Sabah Namazı Buluşması çok sayıda vatandaşı buluşturdu.

Börezli Camiinde Kocacami müezzini İsmail Baydemir'in kıldırdığı namasın ardından başlayan program çok sayıda vatandaşı buluşturdu. Namaz sonrası zikirler çekilirken, vaiz Mahmut Vanlıoğlu, hadislerden örnekler verirken, çocuk yetiştirme konusu üzerinde durdu. Çocuk yetiştirmenin Müslümanlar için bir ibadet olduğunu kaydeden Vanlıoğıu, anne ve babaların çocuklarına iyi birer örnek olması gerektiğini söyledi. Cami çıkışında köy muhtarı Güler Yavuz ve imam Hamdi Girgin tarafından hazırlatılan çorba, simit, peynir ve zeytin ikramı yapıldı. Sabah Namazı Buluşmasına katılan vatandaşlar Muhtar Güler Yavuz ile imam Hamdi Girgin'e teşekkür etti.