Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysun Acun, dünyanın en saygın bilimsel yayın organları arasında yer alan BMC Medical Education dergisinde yer alarak önemli bir akademik başarıya imza attı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysun Acun'un 'The effect of collaborative learning approach on nursing students' knowledge and skill learning for enteral nutrition: a randomized controlled study' başlıklı çalışması günyanın en saygın bilimsel yayın organları arasında yer alan ve Q1 kategorisinde bulunan BMC Medical Education dergisinde yayımlanan yer aldı. Gerçekleştirilen çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin enteral beslenmeye yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinde iş birliğine dayalı öğrenme yönteminin etkisi incelenmiştir.

Kritik bir öneme sahip

Enteral beslenme, ağız yoluyla beslenemeyen hastaların mideye yerleştirilen bir tüp aracılığıyla beslenmesini ifade etmekte olup, özellikle hasta bakım süreçlerinde kritik bir öneme sahiptir. Bu kapsamda çalışmada, geleceğin bakım vericileri olan hemşirelerin söz konusu uygulamaya ilişkin bilgi ve becerilerinin belirli standartlar doğrultusunda geliştirilmesi hedeflenmiştir.