Burhaniye ilçesinde, yurdun değişik yerlerinde yaşanan elim olaylar yetkilileri harekete geçirdi. Kaymakam Cumalı Atilla'nın başkanlığında düzenlenen Okul Güvenliği Toplantısında, okullarda alınacak önlemler masaya yatırıldı.

Burhaniye'de Kaymakam Cumali Atilla başkanlığında Okul Güvenliği Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, okullarda alınacak önlemler ele alındı. Kaymakamlık toplantı salonunda Kaymakam Cumali Atilla'nın başkanlığında düzenlenen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ünal Bayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Bora Zihni ile tüm resmi-özel okul ve kurum müdürleri katıldı.