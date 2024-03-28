AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Biz onların savurduğu paraları, İstanbul’un projelerinde harcayacağız. Onların siyasi kariyeri için ayırdıkları kaynakları biz İstanbul’a, Esenyurt’a harcayacağız. Esenyurt’un hakkını, Esenyurt’a teslim edeceğiz” dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Esenyurt’ta düzenlenen ‘Kanaat Önderleri, STK Temsilcileri ve Muhtarlar İle Sahur’ programında vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Kurum’un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Esenyurt Belediye Başkan Adayı Hamit Öncü, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Harun Özer, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurum’u vatandaşlar meşaleler ve sloganlarla kapıda karşıladı. Vatandaşlar Murat Kurum’a konuşması sırasında alkışlarla eşlik etti. Kurum programda vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirdi.

“Nerede bir sorun varsa Murat kardeşimiz orada oldu”

" 81 ilimizde nerede bir afet varsa, nerede bir sorun varsa Murat kardeşimiz orada oldu" diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şunları kaydetti:

“İstanbul’un büyük bir afet sorunu var. Ne yaptı Allah aşkına bu büyükşehir belediyesi? Niçin bu 5 yılı boş yere geçirdiler, niçin gerekli yatırımları yapmadılar? İstanbul’u, İstanbulluyu seven bu ihmali yapabilir mi? İstanbul belediyesinden çok çok daha düşük geliri olan ilçe belediyelerinin yaptığını dahi yapamamış büyükşehir. İnsanlara başka şeyler anlatarak bu gerçekleri kapatamazsınız. Murat Kurum başkanımız, ‘İstanbul’un sorunları var, afete karşı hazırlanması, risklerinin azaltılması lazım. Bunun için yatırım lazım, dönüşüm lazım, dirençli bir İstanbul’u geleceğe hazırlamamız lazım’. Bunu da laf olsun diye söylemiyor. Murat Kurum başkanımızın yaptığı işler ortada. Bizler de buna şahidiz. 81 ilimizde nerede bir afet varsa, nerede bir sorun varsa Murat kardeşimiz orada oldu ve eserler ortaya koydu, sorunlar çözdü. İşine, sorunlara odaklanan, bunları çözmek için her türlü yolu yöntemi deneyen, kullanan bir başkanımız. İnşallah bu aziz şehre, bu aziz insanlara hizmet edecek. Özellikle İstanbul’un afetlere hazırlanmasında, risklerin azaltılmasında Murat başkanımız ekibiyle birlikte çok şeyler yapacak.”

“Esenyurt’u geleceğe hep birlikte hazırlayacağız”

Programda konuşan Kurum, “Bizim devlet geleneğimizde istişarenin çok önemli bir yeri vardır. İnşallah bizler de İstanbul’umuza bu istişare geleneğimize uygun bir şekilde ortak akılla hareket edeceğiz. Bu amaçla siz değerli muhtarlarımızla, STK temsilcilerimizle, kanaat önderlerimizle sık sık bir araya geliyoruz. Mahallelerimizin sıkıntılarına derman olmak için gayret gösteriyoruz. Biz 22 yıldır 81 ilimizde ellerimizi birleştirip, binlerce eseri bu anlayışla yaptık. Bizler gönüllerimizi güçlü Türkiye hedefiyle birleştirdiğimiz günden beri sadece milletimizin istikbali için çalışıyoruz. Şimdi de milletimiz için ürettiğimiz eserlerin çok daha güzellerini bu aziz şehirde yapmak istiyoruz. İnanıyorum ki 1 Nisan’dan sonra yine birlik ve beraberlik içerisinde el ele, gönül gönüle İstanbul’umuzu yeniden sizlerle birlikte yöneteceğiz. Biz İstanbul’umuzu asla ve asla kendi haline terk etmeyeceğiz. Milletimizin her anında hep yanında olacağız. Esenyurt’un kardeşi olacağız. Esenyurt’u geleceğe hep birlikte hazırlayacağız” dedi.

“Esenyurt’un hakkını, Esenyurt’a teslim edeceğiz”

Mevcut İBB yönetimini eleştiren Murat Kurum, “İstanbul’un kaynaklarını, yetimin hakkıdır demeden balya balya kendi ikballeri için dağıttılar. Üstelik bunu da yüzleri kızarmadan savundular. İsrafı bitirdik dediler, en büyük israfı yaptılar. Her şey güzel olacak dediler. Şimdi her şey güzel oldu mu? Hiç bir şey güzel olmadı. Yüzlerce vaat verdiler, makamlarına oturur oturmaz da bütün vaatlerini unuttular. Biz onların savurduğu paraları, İstanbul’un projelerinde harcayacağız. Onların siyasi kariyeri için ayırdıkları kaynakları biz İstanbul’a, Esenyurt’a harcayacağız. Esenyurt’un hakkını, Esenyurt’a teslim edeceğiz. Bizim milletimiz ferasetlidir. Bizim milletimiz geleceğini görüp oyunu sandıkta oma göre kullanır. Bu millet kendini unutanlara, kaybolan yıllarının hesabını sandıkta soracak. Sandık milletin mahkemesidir. Sandık günü hesap günüdür. İşte o gün, 31 Mart’ta sandık gelecek, hesap kesilecek. İstanbul hepimizin olacak. İstanbul’a huzur ve mutluluk gelecek. 3 gün sonra o mutluluğa kavuşacağız. Kardan adamın saltanatı güneş doğana kadarmış. 1 Nisan’da bu şehre güneş doğacak. 1 Nisan’da tüm İstanbul mutlu olacak” diye konuştu.

“Hiçbir şey yapmadıkları gibi bir de kalkmış bizim projelerimizi eleştiriyorlar”

İmamoğlu’nu eleştiren Kurum, “İlk günden itibaren İstanbul’un bütün sokaklarında, 31 Mart zaferine inandınız. Bu omuzlara kutlu bir sorumluluğu yüklediniz. Bu öyle bir sorumluluk ki, bizi daima bu sorumluluğun bilincinde göreceksiniz. Bizi arayanlar, şu son 5 yılda yaptığımız gibi, 1 Nisan’dan sonra da projelerimizi, hayallerimizi gerçeğe dönüştürürken bulacak. Biz böyle bir anlayışla hareket ederken, bunlar ne yapıyor? Hiçbir şey yapmadıkları gibi bir de kalkmış bizim projelerimizi eleştiriyorlar. Sen, İstanbul’u kara kışa teslim edip büyükelçilerle yemek yerken, biz İstanbul’un 39 ilçesinde 80 bin yuvayı vatandaşlarımıza teslim ediyorduk. Sen, kendi genel başkanını devirmek için gizli gizli toplantılar yaparken, biz İstanbul’a 365 milyar liralık yatırım yapıyorduk. Sen, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olup İstanbul’u kendi haline terk ederken, biz deprem bölgesinde 3 ayda 180 bin konutumuzun temellerini atıyorduk” ifadelerine yer verdi.