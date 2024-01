Fenerbahçe Spor Kulübü’nü ziyaret eden Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Her yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul CUP Turnuvası düzenleyeceğiz" dedi.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Kurum, Fenerbahçe Spor Kulübü’nü ziyaret etti. İBB Adayı Kurum’u Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyet karşıladı. Murat Kurum, kulübün yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında Başkan Koç tarafından Kurum’a özel tasarlanan forma hediye edildi. Ziyaret sonrasında ise Murat Kurum basın açıklamasında bulundu.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Murat Kurum, "11 ilde yaşadığımız asrın felaketinde tüm kulüplerimiz 85 milyon vatandaşımız deprem bölgemizdeki depremzedelerimizin acılarına ortak olmak için seferber oldular. Kulüplerimizin hepsi gerek konteyner kent, gerek çadır kent, gerek oradaki gençlerin umutları ve mutlu olabilmeleri için mücadele verdik. Bu kardeşliğimizi de 11 ilimiz ayağa kalkana kadar da sürdüreceğiz dedik. Hem Kulüpler Birliği olarak, hem Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı olarak böylesi bir organizasyonda inşallah öncülük edecek. Federasyonumuzun uygun gördüğü tarihte İstanbullu ve kardeşlerimizle birlikte bir kez daha 11 ilimizdeki vatandaşlarımızı unutmadığımızı hatırlatacağız. İstanbul tüm Türkiye’nin lokomotif şehridir” şeklinde konuştu.

"Her yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul CUP Turnuvası düzenleyeceğiz"

İstanbul CUP Turnuvası düzenleneceğini müjdeleyen Kurum, “Önümüzdeki sezondan itibaren İstanbul 31 Mart akşamı ile birlikte sporun kardeşliğin merkezi olacak dedik. Bu kardeşlik hukukunu tüm kulüplerimizle birlikte tüm mahallelerimize yayacak anlayışla çalışacağımızı her yerde ifade etmeye çalışıyoruz. Her yıl İstanbul’da daha önce Türkiye Spor Yazarları diye bildiğimiz bir kupamız var. Sezon öncesinde tüm kulüplerimiz burada hazırlık yapar. Burada da biz her yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul CUP Turnuvası düzenleyeceğiz. Büyük kulüplerimiz burada sezona hazırlıklar noktasında maçlar yapacaklar. Bu turnuvada tüm İstanbullularla birlikte gelecek sezonlara hazırlık yapacağız. Gençlerimize bu manada motivasyon vermiş olacağız. Bu da bu müjdeyi de buradan tüm İstanbullu kardeşlerimizle birlikte paylaşmak istiyorum. Biz tüm mahallelerimizde sporu yaygınlaştıracağız. Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasına imkan sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

"Süper Kupa’nın deprem bölgesindeki şehirlerden birinde yapılmasını öneriyorum"

Süper Kupa’nın deprem bölgesinde yapılmasını Kurum’dan talep eden Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, “Süper Kupa’yı ülkemizde oynayacağız. Tesis olarak lojistik olarak mümkünatı var mı bilmiyorum. Süper Kupa’nın da deprem bölgesindeki şehirlerden birinde yapılmasını da bir öneri olarak sizin huzurunuzda kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum. Olabilirse bence çok faydalı olur diye düşünüyorum” dedi.

"Bu teklifin bizde takipçisi ve destekçisi olacağız"

Kulüp Başkanı Koç’un isteğine Murat Kurum, “Çok değerli başkanımızın bu teklifinin bizde takipçisi ve destekçisi olacağız. Yine oradaki kardeşlerimizi bu vesileyle sevindirmiş olacağız. Bu hassasiyetinden dolayı da Ali Koç başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde cevap verdi.

"Biz bu ziyareti çok kıymetli buluyoruz"

Deprem bölgesindeki vatandaşlar için bir futbol turnuvası yapılacağını belirten Başkan Ali Koç, “Bakanımız bugün çıktığı ilk yarışta kulüpleri ziyaret etti. Hem kulüplerimize hem de spora verdiği önemden dolayı teşekkür ediyoruz. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kulüpleri dünyanın en önemli kulüpleri. Bu 3 kulübümüz Cumhuriyet’in kurulduğu tarihten itibaren ülkeye en genç sporu yayma vazifesi üstleniyor. Biz bu ziyareti çok kıymetli buluyoruz. Çetin bir seçim süreci başlıyor. Güzel bir yarış olsun. Sadece İstanbul değil Türkiye’deki bütün belediye seçimleri ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Bu ülkenin, milletin ve halkın sıkıntılı günlerde dayanışma ruhu içinde omuz omuza vererek destek için neler yapabileceğini de bu süreçte gördük. Hepimiz kendi imkanlarımız çerçevesinde güzel işler yaptık. Çadır kentler, konteyner kentler ve şimdi kalıcı evlere geçiriyor. Oradaki gençlerden Hatay Spor’dan 7 genç kızımız basketbol şubesine yazıldı. Hala bizde ve çok da başarılılar. Bu acının birinci yıl dönümünde beraber ne yapabiliriz dedik. O hafta maçları takip eden 5-6 Şubat’ta İstanbul’daki büyük kulüpleri, futbolu yeni bırakmış ülke çapındaki futbolcularla güzel bir turnuva yapacağız. Buradaki kaynakla oradaki spor alanlarına vatandaşlarımızı unutmadığımızı gösterecek bir etkinliğe imza atmak istiyoruz” dedi.