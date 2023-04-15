AK Parti İnegöl ilçe teşkilatı öğle namazının ardından İshakpaşa türbesinde dua ederek seçim startını verdi.

Programa AK Parti ilçe Başkanı Mustafa Durmuş, Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Milletvekili Adayı Ayhan Salman, Belediye Başkan Yardımcıları ile ilçe yönetimi katıldı.



Duanın ardından açıklama yapan Bursa Milletvekili Adayı Ayhan Salman, "Dava arkadaşlarıyız, yol arkadaşlarıyız. Aslında bizler için her seçim; bir seçim bittiğinde diğer seçim çalışmalarıyla başlamış oluyor. Ama seçim satıhına girdiğimiz yaklaşık 30 gün civarında bir süreç kaldı. Siz teşkilat mensuplarımızın her birine, geçmiş dönemlerde teşkilatlarımızda çalışmış, emek vermiş arkadaşlarımızın her birinin gayretine, duasına ihtiyacımız var. Yani bizler az önce hocamın duasını da belirttiği gibi sadece siyasi bir parti değiliz, biz bir dava hareketiyiz. Bizim davamızın sadece Türkiye ile alakası yok. Gönül coğrafyamızda da o davanın güçlü olması, bu davanın ayakta kalabilmesi bize dua eden milyarlarca insan var. Her birinin sorumluluğu bizlerin üzerinde. Dolayısıyla bu duygu ve düşüncelerle bizler meseleye sadece milletvekilinin milletvekili olması, bir siyasi partinin iktidara gelmesi ya da bir kişinin cumhurbaşkanı olmasından çok daha öte bir anlamı olduğunun vakfiyetinde insanlarız. Bizler bu davada sayın cumhurbaşkanımızın, dava arkadaşları onun yapmış olduğu ümmete, millete, tüm coğrafyaya yapmış olduğu her hayrın içinde mutlaka bize de bir hisse düşüyor. Bununda farkındayız. O yüzden bu duygu ve düşüncelerle inşallah bundan sonraki seçim satıhı halinde hep beraber çok daha gayretle, kuvvetle, samimiyetle ve ihlasla bu sürecin içerisinde olmanızı ve insanların bu sayede içinde bulunduğumuz davanın idrakine varmasına da vesile olmanızı ben her birinizden rica ediyorum. Bugün de burada bizlerle birlikte bu yola çıkışta katıldığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Sizleri Allah’a emanet ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından heyet, Çarşı esnaflarını ziyaret ederek hayırlı işler dileyip, destek de istediler.

FAHRETTİN ENİŞ