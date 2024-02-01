2 Şubat Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bursa ilçelerinin Belediye Başkan adayları tanıtım toplantısı yapılacak. Toplantı öncesi kulislerde gezen aday listeleri sonrası Bursa’da siyaset kazanı kaynamaya başladı. AK Parti’de ilçe adaylarında 5 ilçede farklı isimler gezmeye başlarken, Keles’te belediye başkan adayının mevcut başkan Mehmet Keskin’den, İnegöl’ün yakından tanıdığı eski Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru’ya döndüğü öğrenildi.

Gemlik, İznik, Keles, Kestel ve Orhaneli’de adaylarının hala değişme ihtimali konuşulurken, adaylık konusunda İnegöl’de de farklı çalışmaların yapıldığı öğrenildi. Gelen kulis bilgilerinde, Gemlik’te Zafer Işık’ın yerine 2014’te Belediye Başkanı seçilen Refik Yılmaz’ın, İznik’te Osman Sargın’ın yerine Kağan Mehmet Usta’nın, Keles’te mevcut başkan Mehmet Keskin’in yerine Ali Doğru’nun, Kestel’de mevcut başkan Önder Tanır’ın yerine AK Parti İl Yönetiminde yer alan Ferhat Erol, Orhaneli’de ise Ali Aykurt’un yerine Ali Osman Tayır’a karar verildiği öğrenildi.

Bazı ilçelerle ilgili de yoğun görüşmeler devam ettiği belirtildi.