İstanbul’un Sarıyer sahilinde vatandaşlarla buluşan AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, "Milletimiz 14 Mayıs’ta Türkiye’nin fotoğrafını çekmiştir. İnşallah 28 Mayıs’ta da bu fotoğrafı çerçeveli şekilde asacağız. Bu fotoğraf da Cumhurbaşkanımızın fotoğrafı olacaktır" dedi.

14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından AK Parti İstanbul milletvekilleri yeniden sahaya indi. AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adem Yıldırım, Sarıyer’de seçim çalışmalarına devam etti. Vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, balık tutanlarla beraber denize olta salladı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’a destek isteyen Yıldırım, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Milletimiz 14 Mayıs’ta Türkiye’nin fotoğrafını çekmiştir”

AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adem Yıldırım, “Milletimiz 14 Mayıs’ta Türkiye’nin fotoğrafını çekmiştir. İnşallah 28 Mayıs’ta da bu fotoğrafı çerçeveli şekilde asacağız. Bu fotoğraf da Cumhurbaşkanımızın fotoğrafı olacaktır. Sarıyer halkının da, muhalefet partisine oy veren insanlar da artık bu işin belli olduğunu ifade ediyor. Vatandaş iradesini yansıtmıştır. ‘Sandığa gittiğimizde farklı parti ya da adaya oy vermiş olmama rağmen Cumhurbaşkanımıza oy vereceğim’ diyen insanlarımızla rastlaşıyoruz. Bu da önemli bir gösterge” dedi.

“28 Mayıs’ta da hep birlikte sandığa gidelim”

Vatandaşları sandığa gitmeye davet eden Yıldırım, “Milletimizden, İstanbul halkımızdan ve tüm seçmenimizden şunu rica ediyoruz. Ne olur 14 Mayıs’ta olduğu gibi 28 Mayıs’ta da hep birlikte gidelim. İrademizi sandığa yansıtalım. Hangi partiye, hangi adaya oy vermiş olursanız olun 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a oy verelim” ifadelerini kullandı.

“Dünyada bugün lider problemi var”

28 Mayıs’ta vatandaşın teveccühünün daha fazla olacağını söyleyen Yıldırım, “Yüzde 55’in üzerinde bir destek olacağını düşünüyorum. Aklımdan, zihnimden geçen memleketimin plakası yüzde 58’dir. İnşallah onu da buluruz. Hep birlikte Türkiye’mizi belirsizliğe terk etmeyelim. Liderimizin arkasında devam edelim. Dünyada, Avrupa’da, Amerika’da bugün lider problemi var. Bizim bir lider problemimiz yok. O yürüsün, biz de arkasından yürüyelim. Cumhurbaşkanımıza sahip çıkalım” diye konuştu.