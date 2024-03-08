AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Nilüferli kadınlarla kahvaltıda bir araya geldi. "Annelerimizin, eşlerimizin, bacılarımızın kısacası tüm kadınlarımızın problemlerinin daha yoğun bir şekilde gündeme gelmesine vesile olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüzü kutluyorum" diyen Çolak, kadınlara yönelik projelerini anlattı.

AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Celil Çolak, gerçekleştirdiği kahvaltı programında Nilüferli kadınları misafir etti. Masaları tek tek gezen Çolak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Nilüferli kadınlarla birlikte kahvaltı yapan Çolak, programın devamında yaptığı konuşmada, "Bugün, Nilüfer’i ’Kadın Cumhuriyeti’ olarak ilan etmekle tarihi bir adım atıyoruz. Bu adım, kadınların haklarını ve potansiyellerini tam olarak gerçekleştirebilecekleri bir ortam oluşturmak için atılmış önemli bir adımdır. Nilüfer’de kadınlar hala toplumun birçok alanında eşit temsil ve fırsatlara erişim konusunda mücadele ediyorlar. Bu nedenle, ’Kadın Cumhuriyeti’ ilanıyla birlikte, kadınlara pozitif ayrıcalıklar tanıyarak, geçmişteki eşitsizlikleri telafi etme ve gelecekte daha adil bir toplum inşa etme fırsatı sunuyoruz. Bundan sonra, kadınlar siyasette, iş dünyasında, eğitimde ve diğer alanlarda daha fazla liderlik rolü üstlenecekler. Kadınlara yönelik eğitim ve iş fırsatlarını artırarak, onların potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmelerine yardımcı olacağız. Ayrıca, kadınlara yönelik destek programları ve teşviklerle, onların kendi güçlerini keşfetmelerini ve topluma daha fazla katkıda bulunmalarını sağlayacağız. Bu ayrıcalıkların amacı sadece kadınları güçlendirmek değil, toplumun genel refahını artırmaktır. Kadınların güçlenmesi, toplumun her kesimine olumlu etkiler sağlar. Dolayısıyla, bu adımın Nilüfer’i daha adil, daha kapsayıcı ve daha güçlü bir toplum haline getireceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kendi işini kuracak kadınlara 100 bin lira hibe verilecek"

Çolak, programın devamında ise kadınlara yönelik projelerini anlattı. Kendi işini kuracak kadınlar için Kadın Girişimci Fonu oluşturacaklarını belirten Çolak, "Nilüfer’de iş kurmak isteyen kadınlara özel bir fon oluşturarak, girişimciliklerini destekleyeceğiz. Bu fon, kadınların iş fikirlerini hayata geçirmeleri için finansal destek sağlayacak ve mentorluk programlarıyla onları yönlendirecek. Girişimci tüm kadınlarımızın ilk girişim deneyimine 100 bin liraya varan hibe ile destek olacağız" şeklinde konuştu.

Kadın Cumhuriyeti’nin Kadın Meclisi

Kadın Cumhuriyeti kurulduğu gibi bir de ’Kadın Meclisi’ olacağını ifade eden Çolak, "Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı, şiddeti ortadan kaldıracak ve kadınların güçlendirilmesine katkı sunacak kapsayıcı politikaların oluşturulmasına yardımcı olacak. Öte yandan Nilüfer Belediyesi’ne görüş ve tavsiyede bulunarak, ilçenin yönetiminde ve karar mekanizmalarında aktif rol alacaklar" dedi.

Kadınlar için 7-24 kesintisiz hizmet

Kadınlara yönelik şiddet olayları başta olmak üzere 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sağlayan bir çağrı merkezi kurulacağını kaydeden Çolak, "Belediye bünyesinde oluşturacağımız özel telefon hattı ile kadınların başta şiddet olayları olmak üzere ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda kadınlarımıza 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vereceğiz. Bu telefon hattına yurt içinden yapılan aramalar ücretsiz olacak. Öte yandan, işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımız, 3G uyumlu telefonlar üzerinden yetkili personelle iletişime geçebilecek" diye konuştu.

Her mahalleye kadınlar için fitness salonu büyük alkış aldı

Her mahalleye kadınlara özel fitness salonu açılacağını açıklayan Çolak, salonlardaki kadınlardan büyük alkış aldı. Kadın eğitmenlerin de burada görevlendirileceğini ifade eden Çolak, "Bu spor salonları kadınlarımıza özel hizmet verecek. Kadınların daha rahat hareket etmelerini, diledikleri gibi giyinmelerini ve spor yaparken kendilerini daha özgür hissetmelerini sağlayacak. Burada kadın eğitmenler görev yapacak" dedi.

Projelerin açıklanmasının ardından salondaki kadınlara hitap eden Çolak, "Sevgili Nilüferliler, ben değişebiliyorsam, siz değişebiliyorsanız, Nilüfer değişebilir. Yaşasın Nilüfer Kadın Cumhuriyeti, yaşasın kadınların gücü" sözleri ile konuşmasını sonlandırdı.

Programda konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise, "Geleceğimizi kadınlarla beraber inşa ediyoruz. Nilüfer’i de gerçek hizmetle, gerçek belediyecilikle, Celil başkanımız ve kadın meclis üyelerimizle inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Programa Bursa Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Nilüfer Kadın Kolları Başkanı Anzelha Nazlı Tan, MHP ve BBP kadın kolları ile sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı.

Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.