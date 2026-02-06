Kurtuluş, yaptığı açıklamada, deprem gibi toplumun tamamını derinden etkileyen bir felaketin yıl dönümünde yapılan değerlendirmelerin kamuoyunda rahatsızlık oluşturduğunu belirtti. Kurtuluş, Şubat ayı Osmangazi Belediye Meclisi'nde dile getirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef aldığı belirtilen, 'asker depremde sahaya 72 saat çıkmadı' yönündeki ifadelerin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

'Askerimize fatura etmeye çalışmak kamu vicdanını derinden yaralamaktadır.'

Kurtuluş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Depremden hemen birkaç saat sonra askerimizin sahada olduğunu açıkça gösteren görüntüler ortadayken, 'asker depremde 72 saat sahaya çıkmadı' demek gerçeği çarpıtmaktır. Yaşanan can kayıplarını Türk Silahlı Kuvvetlerimize mal etmek açık bir sorumsuzluktur. Tüm millet olarak yüreğimiz yanarken, seneyi devresinde bu acıyı askerimize fatura etmeye çalışmak kamu vicdanını derinden yaralamaktadır.'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin afet sürecinde arama-kurtarma, lojistik destek ve güvenlik faaliyetlerinde aktif görev aldığını vurgulayan Kurtuluş, askerî birliklerin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sahada yer aldığını söyledi.

'Devletimiz depremin ilk anından itibaren tüm kurumlarıyla sahadaydı'

Açıklamasında devletin deprem sonrası yürüttüğü çalışmalara da değinen Kurtuluş, 'Devletimiz depremin ilk anından itibaren tüm kurumlarıyla sahadaydı. Bugün gelinen noktada şehirler yeniden ayağa kaldırılmış, binlerce konut tamamlanarak vatandaşlarımıza teslim edilmiştir. Yapılanları görmezden gelmek ve gerçeği çarpıtmak kimseye bir fayda sağlamaz' dedi.

'Türk milletinden ve Türk Silahlı kuvvetlerinden özür dilemeye davet ediyorum.'

Kurtuluş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Türk askeri bu milletin onurudur. Afetlerde de zor zamanlarda da milletinin yanında olan ordumuza yönelik bu tür söylemleri kabul etmiyoruz. Milletimizin feraseti bu dili de bu anlayışı da çok iyi bilmektedir.Erkan Aydın'ı Türk milletinden ve Türk Silahlı kuvvetlerinden özür dilemeye davet ediyorum.'