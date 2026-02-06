İnegöl Sani Konukoğlu Camii önünde kurulan lokma aracında vatandaşlara ikramda bulunulurken, lokma aracına asılan “Sonunda o çocukla evlendim” yazısı dikkat çekti. Lokma dağıtımı çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Lokma dağıtımı yapan firmanın sahibi Salih Kılıç, yaşanan ilginç olayı şöyle anlattı; "Durumla ilgili arkadaş bizi arayıp Sani Konukoğlu Cami’nde lokma döktürmek istediğini söyledi. Bu hayır lokmalarında kimin hayrına yapıldığını yazan bir tahtamız var. Bununla ilgilide ‘sonunda o çocukla evlendim’ yazısını yazmak istedi. Bizde çok şaşırdık. İlk defa başımıza geldi. Neşeli bir hayır oldu. Kendisini hiç görmedik, telefonla sipariş verdi. Hatta kendisi buraya gelmiş geldiğini bile belli etmedi. ‘Ben geldim, gördüm. Çok teşekkür ederim’ dedi. 1000 kişilik dağıtım yaptık.".

Kaynak: Aleyna Yağmur Akdağ