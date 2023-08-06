İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokasyonuna yanıt veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveçli siyasetçinin tutumunu şiddetle kınadığını söyledi. Çelik, gerçek bir hukuk devletinde teröre ve terörü destekleyen faaliyetlere yer olmadığını vurguladı.

LGBT Sembolleriyle Provokasyon Yaptılar

Terör örgütü PKK/YPG'nin Stockholm'deki destekçileri, dün katıldıkları LGBT festivalinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözde maketlerinin üzerine LGBT sembolleri koyarak kışkırttı. Terör örgütü PKK'yı simgeleyen kumaş parçalarının fırlatıldığı yürüyüşe katılanlar, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunu da sloganlar atarak ve şartların kabul edilmemesini talep ederek protesto etti.

AK PARTİ'DEN İSVEÇ'TEKİ PROVOKASYONA TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'teki terör örgütü yandaşlarının provokasyonuna Twitter hesabından yaptığı mesajla yanıt verdi. Ömer Çelik mesajında “İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyonunu ve bu provokasyona göz yuman İsveç makamlarının tutumunu şiddetle kınıyoruz. İsveç makamları taahhütlerini yerine getirmelidir. Gerçek bir hukuk devletinde terör eylemlerine ve teröre destek veren faaliyetlere yer yoktur. Hukuk devleti olduğunu söyleyen bir devlet, teröre teslim olamaz" şeklinde belirtti.



