Bilecik AK Parti teşkilatı üyeleri, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nı makamında ziyaret etti.

Bilecik AK Parti Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı makamında ziyaret ederek bir araya geldi. Bilecik hakkında değerlendirmelerde bulunan AK Parti İl Başkanı Yıldırım ve Başkan Subaşı ortak amaçlarından bahsederek Bilecik halkının yararı için çalışıldığı belirtildi. Başkan Subaşı, yapılan bu ziyaretten memnun kaldığını belirterek teşekkürlerini iletti.

Öte yandan Subaşı’ya Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu eşlik etti.