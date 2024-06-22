Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın direktifleri doğrultusunda, AK Parti yönetimi partinin il ve ilçe teşkilatlarında kapsamlı bir değişim sürecini başlatmış durumda. Yerel seçimlerde beklenen sonuçların alınamaması üzerine, partinin kongre sürecine kadar tamamlanması planlanan yenilenme hareketi hız kazanacak gibi görünüyor. Erdoğan’ın talimatı ile daha önce kongre takvimi üzerine çeşitli alternatifler oluşturulmuş ve kongrenin 2025 yılı içinde yapılması gerektiği düşünülmüştü. Ancak, bu süre zarfında partinin il ve ilçe başkanlıkları düzeyinde değişimlere gidilmesi kararlaştırıldı.

AK Parti yönetimi, bu değişim sürecinin alt kademelerden başlayarak yukarı doğru ilerlemesi gerektiği görüşünde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerin ardından parti toplantılarında yaptığı açıklamalarda, parti üst yönetiminde henüz bir değişikliğe gidilmemesine rağmen, bayrak değişiminin başlayacağını belirtmişti. Türkiye Gazetesi’ndeki habere göre, Erdoğan değişim sürecini öncelikle teşkilatlardan başlatmayı uygun buluyor. Bayramdan önce Rize, Adıyaman ve Batman il başkanlarının istifaları bu sürecin bir parçası olarak görülüyor. AK Parti yönetimi, il ve ilçe bazında yapılan değerlendirmeleri tamamlamak üzere ve teşkilatlardaki bu değişimin partiyi canlı tutacağına inanıyor.

Özellikle seçim kaybedilen bölgelerde geniş kapsamlı bir yenilenme bekleniyor. Erdoğan, 'Seçimlerde başarılı olamayan kişiler, bizim takdirimize de layık olamaz' ifadeleriyle bu yaklaşımı vurguladı. AK Parti kurmayları, kongreye kadar teşkilatlardaki bu yenilenme sürecini bitirmeyi amaçlıyor. Yeni atanacak il ve ilçe başkanları için titiz bir çalışma yürüten AK Parti yönetimi, Erdoğan’ın da bu süreci güvendiği ve fikirlerine önem verdiği yakın danışmanları ile değerlendirdiği biliniyor.