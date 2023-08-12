AK Parti Yalova Teşkilatı, Altınova ilçesindeki köyleri ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde birlik ve beraberlik mesajları veren AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü ve Yalova Milletvekili Meliha Akyol, “Her zaman biriz, beraberiz. Türkiye Yüzyılı’nın el ele vererek birlikte inşa edeceğiz” dedi.

İl Başkanı Umut Güçlü, Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, parti teşkilat yöneticileri, il genel ve belediye meclis üyeleri, Altınova’nın Ayazma, Fevziye ve Çavuşköy’leri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelip yapılan projeler hakkında bilgi verip, talepleri dinledi.

“Bu sevdanın adı Türkiye”

Ziyaretlerin çok yararlı geçtiğini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Bizim, aziz milletimize duyduğumuz sevda ve muhabbet ömürlüktür. Her zaman, her şartta omuz omuza, gönül gönüleyiz. Çünkü bu sevdanın adı Türkiye’dir. Teşkilatımıza gönüllerini açan milletin efendisi, başımızın tacı, üretken ve vatansever değerli köylülerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

“AK Parti hizmetin adıdır”

AK Parti Hükümetlerinin 21 yılda Yalova ve ülke genelinde dev projelere imza attığını, yapılamaz denilenleri yaptığını ifade eden AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ve başarıya ulaştırdığı projelerin halkımız tarafından takdirle karşılandığını bir kez daha görmek bizleri çalışmalarımızda daha çok motive ediyor. AK Parti hizmetin adıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için teşkilatlar olarak durmadan duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.