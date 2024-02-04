AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından 1969 Bilecik Spor Kulübü, Tire 2021 maçının devre arasında taraftarlara çay, simit ikramı yapıldı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 16’ıncı hafta müsabakasında bugün İstasyon Sentetik Sahası’nda 1969 Bilecik Spor Kulübü ile Tire 2021 karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 0-0’lık skorla sonuçlanırken, AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından mobil araçta seyircilere çay, simit ikramı yapıldı. AK Parti’nin Bilecik Belediye Başkan adayı Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman’da katıldı. Yaman kendi elleriyle taraftarlara çay ve simit ikram etti. Bayırköy Belediye Başkanlığı zamanda Bayırköyspor’un kısıtlı imkânlarla 3. Lig kapısından döndüğünü anlatan Yaman, “1969 Bilecik Spor Kulübüne ligin ikinci yarısında başarılar dilerim. Bu takımın hak ettiği yer olan 3. Lig’e olması için elimizden geleni desteği vereceğiz” dedi.