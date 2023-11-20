Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde su kullanım ücretlerinde bir kez daha ciddi bir indirime giderek vatandaşların yüzünü güldürdü. Su fiyatlarındaki yüzde 10'luk bu indirim, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin 2'nci Olağan Toplantısı'nda alınan kararla hayata geçirildi.

Başkan Fatma Şahin'in liderliğindeki belediye, vatandaşların ekonomik yükünü azaltmak adına su ücretlerinde daha önce yapılan yüzde 27'lik indirimi hatırlatarak, bu sefer de yüzde 10'luk ek bir indirimle toplamda yüzde 37'lik bir avantaj sunmuş oldu.

Başkan Fatma Şahin, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada,

"Gaziantep'te suya yüzde 10 indirim kararı aldık. Birkaç yıl önce Düzbağ projesiyle önümüzdeki 50 yıllık su sorununu çözdüğümüz Gazi şehrimizde, suyu olabilen en ekonomik şekilde hanelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Daha önce yaptığımız indirimle su bedelinde toplamda yüzde 37'lik bir indirim yapmış olduk. Hayırlı olsun Gazianteplilere." ifadelerini kullandı.

Yakıtta yüzde 6'lık indirim sağlanacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik 200 milyon TL'lik mazot desteği sağladıktan sonra şimdi de Türkiye Petrolleri (TP) ile iş birliği yaparak çiftçi ve hayvan işletmecilerine yönelik yakıt alımlarında yüzde 6'lık bir indirim sağlayacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ve Türkiye Petrolleri (TP) arasında imzalanan protokolle, 2023 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı yaklaşık 40 bin çiftçi, Gaziantep Çiftçi Kart Mobil Uygulaması kullanıcıları, TÜRKVET'e kayıtlı 18 bin hayvan işletmecisi ve AKS'ye kayıtlı bine yakın arıcılık işletmesi, TP bayilerinden yapacakları yakıt alımlarında yüzde 6 indirimden faydalanacak.