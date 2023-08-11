AK Parti'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Bursa ziyareti çerçevesinde AK Parti Bursa İl Binası'na adım attı. Burada düzenlediği basın toplantısında, "Rakip partiler, yerel seçim kampanyalarını başlattıklarını söylüyorlar. Biz ise her an seçime hazırız. Bir seçim sona erdiğinde, hemen sonraki seçim için çalışmalarımız başlar. 1 Nisan tarihinden itibaren yerel seçim hazırlıklarımız aktif hale geldi" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, AK Parti Bursa İl Binası'ndaki açıklamasında, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve çeşitli AK Parti ilçe belediye başkanlarının da katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasına vurgu yaptı.

Konuşmasında, her daim yerel seçimlere hazır olduklarını belirten Yılmaz, 2024 yerel seçimlerinde yeni bir başarıya imza atacaklarını ve herkesi kucaklayarak adaletli bir seçim süreci geçireceklerini vurguladı.

Geleceğe Dair Vizyonumuzu Paylaşıyoruz: Bursa İçin Çalışmalarımıza Hız Kesmeden Devam!

AK Parti'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Bursa programları çerçevesinde AK Parti Bursa İl Binası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz öncesinde kısa bir konuşma yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Değerli genel başkan yardımcımız, yerel yönetimlerde duayen bir isim. Kendisinin bilgi birikiminden bugüne kadar büyük ölçüde faydalandık. Bugün burada ilçe belediye başkanları ile istişarelerimizi gerçekleştirdik ve bu çalışmalara devam edeceğiz. Bursa'nın ve ülkemizin daha parlak yarınlara ulaşması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Genel seçimde olduğu gibi yerel seçimlerde de zafer elde edeceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Yerel Yönetimlerde İstişare Toplantıları Yapıyoruz

Yılmaz, Bursa ziyaretinin amacını açıklarken, "Sayın katılımcılar, seyahatimizin amacını ifade etmek istiyorum. Bizler, yerel yönetimler olarak il ziyaretleri düzenliyoruz. Ancak genişletilmiş bölge toplantıları zaman bakımından zorluklar yaratıyordu. Bu yüzden, daha etkin bir yol izlemeye karar verdik. İlgili belediye başkanlarımızı ziyaret ederek çalışmalarını yerinde görmeyi tercih ettik. Projeleri incelemek ve desteklemek adına böyle bir yöntem seçtik. Bugün buradayız, çünkü bu şekilde daha kolay ve verimli bir iletişim kurabileceğimize inanıyorum. Projeleri yakından gözlemlemek ve fikirlerimizi sunmak istiyoruz" dedi.

AK Parti'nin Hizmet Anlayışı Millete Şifa Olmuştur

Yılmaz, AK Parti'nin halka hizmet etme konusundaki hassasiyetini vurgulayarak şöyle devam etti: "Bildiğiniz üzere AK Parti, halkın derdine ortak olmayı ve her vatandaşımızın ihtiyacına cevap vermeyi amaçlayan siyasi bir harekettir. Kuruluşundan bu yana bu misyonu sürdürüyoruz. Milletimize sunduğumuz hizmetler onların şifa kaynağı olmuştur. Bizim için 'dert' dediğimiz şey, bir vatandaşımızın ihtiyacını karşılayamadığımız zaman içimize düşen bir endişedir. Bu duygu, belediye başkanlarımızın da yüreğinde yatmaktadır. Biz AK Parti olarak halkımıza hizmet etmek adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca, AK Parti'nin söylediği her hizmet milletimize şifa olmuştur. Muhalefet partileriyle aramızdaki farkı burada görebiliriz. Onlar genellikle algı operasyonlarına yönelirlerken, hizmet üretmeyi bir öncelik olarak görmezler."

Hedefimiz Adaletli ve Kapsayıcı Seçim Süreci

Yılmaz, yerel seçimlerde adaletli ve kapsayıcı bir yaklaşım sergileyeceklerini belirtirken, "Yerel seçimlere olan hazırlıklarımızı her zaman sürdürüyoruz. Muhalefet partileri seçim kampanyalarına başladıklarını ifade ediyorlar. Biz ise her zaman seçime hazırız. Bir seçim sona erdiğinde, hemen ardından gelecek seçim için çalışmalarımız başlar. 1 Nisan itibarıyla yerel seçimlere dair çalışmalarımız aktif hale gelmiştir. Amacımız, 2024 yerel seçimlerinde yeni bir başarıya imza atmak ve adaletli bir seçim gerçekleştirmektir. Kimseyi dışlamadan, herkesi kucaklayarak bu seçimleri yönetmek istiyoruz" dedi.

Yılmaz, basın mensuplarına hitaben, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantıları hakkındaki yaklaşımını paylaştı: "Ömer Çelik bey haftada iki kez basın toplantıları düzenliyor ve soruları yanıtlıyor. Ancak benim kişisel tercihim, bu tarz oturumlar sırasında soruları yanıtlamamaktır. Bu kararımı saygıyla karşılamanızı rica ederim."

Yılmaz, Bursalı vatandaşlara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı ve AK Parti'nin büyüyen Türkiye hedefine doğru ilerlemeye devam edeceklerini belirtti.