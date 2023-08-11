Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere 4 Ağustos haftasında kartlı harcamalar 181,6 milyar TL ile rekor seviyeye yükseldi. Yılın ikinci çeyreğinde sanayi üretiminde geçen yılın aynı dönemine göre gerilemeler kaydedilmiştir ancak yurt içi tüketim göstergelerindeki yukarı yönlü ivme devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre banka ve kredi kartı işlemLER tutarı 4 Ağustos haftasında %2,1 artarak 181,6 milyar TL oldu. Böylece kartlı harcamalarda yeni bir rekor kırılmış oldu. Ekonomist Bürümcekçi'ye göre vergi ve BES ödemelerinin olumlu etkisinin 0,7 milyar TL'lik artışla sınırlı kaldığı görüldü.