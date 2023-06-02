AK Parti Altınova İlçe Teşkilatları, Yalova Altınova Bayraktepe Mesire Alanında piknikte bir araya geldi.

28. Dönem Milletvekilliği Genel ile Cumhurbaşkanlığı birinci ve 2. Tur Seçimlerinin ardından AK Parti Altınova Teşkilatları piknikte bir araya geldi.

Piknikte konuşan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Ülkemizin daha ileri seviyeye gitmesi için uğraş veren insanlarla bir arada olmak tarif edilemez bir mutluluk. Seçim süresince bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ise, “Altınova olarak, Yalova’nın birincisi oldunuz, canı gönülden tebrik ediyorum. 7 düvele karşı dünyayı da tuş ettiniz Elhamdülillah” diye konuştu.

Büyük ilgi gördü

Altınova Bayraktepe Mesire Alanında düzenlenen pikniğe partililer büyük ilgi gösterdi. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, pikniğe gelen tüm parti mensubu ve aileleriyle yakından ilgilendi. AK Parti Yalova Milletvekilli Meliha Akyol, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer ve yönetimi, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, piknik alanındaki tüm masaları tek tek gezerek partililerle bir araya geldiler.

“Hepsi şaşırdı”

Piknikte konuşan AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, “Dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımız, sadece ülkemizin değil dünya mazlumlarının, dünya Müslümanlarının umudu oldu. Yabancı basından izliyorsunuz hepsi şaşırdılar. Amerika’sından Avrupası hepsi şaşırdı. Ama bizim sizler gibi yol arkadaşlarımız olduğu müddetçe biz bu zaferleri hep birlikte daha çok yaşayacağız İnşallah. Allah hepinizden razı olsun.

Şimdi bir hafta dinleneceğiz, sonra yerel seçimler için durmadan çalışacağız. Siz, size düşen görevi yaptınız. Önümüzdeki 5 yılda İnşallah biz sizin hizmetkârınız olarak sizden gelen talepler, istekler için elimizden gelenin daha üstüne çıkarak çalışacağız. Şimdi sıra bizde. Sizler gibi yol arkadaşlarıyla yürüdüğümüz için, sayın Cumhurbaşkanımızın bir neferi olduğumuz için Rabbime hamd ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Pikniğe; AK Parti Yalova Milletvekilli Meliha Akyol, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer ve yönetimi, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral, il genel ve belediye meclis üyeleri, AK Parti Altınova İlçe Kadın Kolları Başkanı Zehra Günaydın ve yönetimi, AK Parti Altınova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kısa ve yönetimi, AK Parti Kaytazdere Belde Başkanı Ümit Karakaya, AK Parti Subaşı Belde Başkanı Serkan Gedik ve yönetimi, AK Parti Tavşanlı Belde Başkanı Yusuf Cengiz ve yönetimi, köy ve mahalle temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.