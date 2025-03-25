Bir YouTube yayınında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmaları ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının değerlendirildiği bir ortamda, tepki çeken sözler söylediği iddia edildi. Canikligil, ifadesinde "Taksiye biniyorum, alt sınıftan bir adam var. Herif 'reis' diyor, küçücük aklıyla. Sen hep zavallısın, hep taksicisin" şeklinde konuştu.

Bununla birlikte, Canikligil'in Star Wars filmindeki "Execute Order 66" (toplu katliam) ifadesine atıfta bulunarak yaptığı iddia edilen açıklamalar, büyük bir tepkiye yol açtı. Canikligil, "Tek söylemek istediğim bir şey var: Execute Order 66! 66'ncı kurala gelmek lazım" dedi.

Bu ifadelerin ardından, İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, İlker Canikligil hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Değirmenci'nin paylaşımında, "İlker Canikligil, YouTube kanalında ‘alt sınıf’ olarak tanımladığı kesime karşı Star Wars filmindeki ‘Order 66’ (Toplu Katliam) uygulamasını gülerek anlatarak katliam çağrısında bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Canikligil hakkında soruşturma başlattı" ifadelerine yer verildi.