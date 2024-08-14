14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti, ülkemizin siyasi tarihine yön veren bir dönemin başlangıcı olmuştur. Bu özel gün, partimizin bugüne kadar kazandığı başarıları ve milletimize sunduğu hizmetleri büyük bir gurur ve coşkuyla anma vesilesidir.

AK Parti İnegöl İlçe Başkanımız Sn. Mustafa Durmuş, bu anlamlı günün önemine dair şu açıklamalarda bulundu:

“Bugün, AK Parti’nin kuruluşunun 23. yıldönümünü kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlayan bu yolculuk, sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın dikkatini çeken önemli bir başarı hikayesidir. Kuruluşundan bu yana, milletimizin ihtiyaçlarına cevap veren, ülkemizi ekonomik ve sosyal anlamda güçlendiren politikalar üretmekteyiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 23 yıl önce yola çıktığımız bu serüvende, ülkemize birçok alanda önemli reformlar kazandırdık. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye kadar her alanda gerçekleştirdiğimiz projelerle halkımızın yaşam kalitesini artırdık. Geçmişte elde ettiğimiz başarılarla gurur duyarken, gelecekte de daha büyük hedeflere ulaşmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz inşallah.

Bu özel gün vesilesiyle, AK Parti’nin başarısında emeği geçen tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen bu kutlu yürüyüşün, ülkemiz için daha aydınlık bir geleceği beraberinde getireceğine inanıyoruz.”

Kaynak: bülten