Kaza, saat 10.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi'nde İnegöl ile Alanyurt'u birbirine bağlayan köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alanyurt'tan gelip köprülü kavşaktan Bursa istikametine dönüş yapan Fatih Y. (36) yönetimindeki 68 AFY 162 plakalı tır, aynı yönde seyir halinde olan Kemal Ç. (24) idaresindeki 16 BLU 051 plakalı motosikletle çarpıştı.



Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü tırın altında kalarak yaklaşık 5 metre sürüklendi. Kazada ağır yaralanan genç sürücü için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.