AK Parti İnegöl İlçe Teşkilatı bayramlaşma programı kültür park içinde bulunan bir çay bahçesinde gerçekleşti. Bayramlaşma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlarken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramlaşma videosu ile devam etti.

14 MAYIS'TA TÜM SEÇİMLERİ TAÇLANDIRACAĞIZ

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, “Mübarek Ramazan ayını geride bıraktık, bayrama kavuştuk hamd olsun. Buruk bir Ramazan ayı geçirdik. Yüzyılın en büyük felaketini yaşadık hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara şifa diliyorum. 12 Şubat ilçesinde görevlendirildiği tablo çok kötüydü. Umutlar tükenirken enkaz altından çıkan insanlar ümitlerimizi yeşertti. Devletimiz ilk andan itibaren deprem bölgesindeydi. Devlet millet el ele vererek İnegöl'den 650 TIR yardım malzemesi gönderdik. Rabbim hayırlarınızı kabul eylesin. Deprem konutlarının temelleri atılmaya başlandı en kısa sürede teslim edilecek. Bölgede hayat normalleşmeye başladı. Bu Cumhurbaşkanımızın sahadaki çalışmalarıyla oldu. Lider masa başında değil sahada belli olur. Ak partimiz tüm seçimlerden birinci olarak çıkmıştır. Her seçim çok önemli hepsinin önemi kısa zaman sonra gireceğimiz seçim içindi. 14 Mayıs'ta tüm seçimleri taçlandıracağız. Biz bu seçimi kazanacağız hem de çok büyük oy farkı ile kazanacağız. Çünkü biz her zaman milletimizin yanındaydık. Milletimizi hiç bir zaman yalnız bırakmadık. Milletimiz bu sıkıntıyı her zaman Erdoğan çözer diyor. İnegöl'de 42 bin Türkiye genelinde 13 milyon Ak yürekli kardeşimizle çalıştığımız için kazanacağız” dedi.

TAYYİP ERDOĞAN NEFRETİYLE SİYASET YAPIYORLAR

Durmuş, “Karşımızda proje ittifakı var. Tek amaçları Erdoğan nefreti ile bir araya geldiler. Yaptıkları hiç bir zaman milletimiz tarafından kabul görmedi. Onlar seccade üzerinde ayakkabı ile gezerken biz ibadet yapıyoruz. Onlar değerlerimizden bihaberler Tayyip Erdoğan nefretiyle siyaset yapıyorlar. Bırakın yedili 17'li de olsalar kaybedecekler. Yeni Türkiye arifesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu seçimi kazanacağız. Pazartesi günü saat 12.30'da Bursa'mızda miting olacak bu kutlu yürüyüşümüzde sizleri de bekliyorum” dedi.

SADECE ÇAMUR ATMAK OY DEVŞİRMEK İSTİYORLAR

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, “Bu yıl buruk bayram yaşıyoruz. Her şeye rağmen Rabbimize hamd olsun. Her ne kadar afet yaşasakta, bunlar Cenab-ı Allah'tan gelen afetler. Bizlerde yaraları sarmaya çalışıyoruz. Son yüzyılın afetini yerinde izledik. Vefat edenlere Allah'tan rahmet olsun. İNDAK ekiplerimiz bölgede 100 insanımızı enkaz altından çıkardı. Herkes karınca kararınca eşyasını bizlere vererek bizlere bölgeye ulaştırdık. Allah her birimize mükafatını verecek, şüphemiz yok. Oraya gittiğimizde İnegöl'den mi geldiniz diyerek bizlere sarılan insanlar oldu. Bizlerde kurumlar olarak daha nitelikli işler yapacağız. Aramızda eski ilçe başkanlarımızı milletvekili aday adaylarımızı görüyorum, her birinize teşekkür ediyorum. Bu artık bir dava bilinci bu davranışımızı diğer partilere gösteriyoruz. Önümüzde çok önemli bir seçim var. Bugüne kadar ortaya koyduğumuz emeklerin heba olmaması için daha çok çalışmamız lazım. Adını duymadığımız sahada görmediğimiz bu partileri görüyoruz. Sadece çamur atmak oy devşirmek istiyorlar. Seçim bittiğinde bu kadroları yine sokakta çalıştığını göreceksiniz” dedi.

ÜLKEMİZİ HAYALLERİMİZİ ÇOCUKLARIMIZI BUNLARA TESLİM EDEMEYİZ

AK Parti Bursa 2. Bölge milletvekili adayı Asuman Akçay Sakallı ise, “Buruk ve hüzünlü bir bayram yaşıyoruz. İnşallah bir daha böyle afetler yaşamayız. Sizlerde biliyorsunuz ak parti hayal satmadı. Ayakları yere basan projeler yaptık. Nüfus artarken ülke olarak daha da büyüdük. Hiç bir engel tuzak bizi yolumuzdan çevirmedi. Her zaman yolunuza revan olduk biz bazıları gibi yıkmaya değil inşa etmeye devam ettik. 14 Mayıs’ta Bay Bay Kemal siyasi arenadan çekilmiş olacak. Ülkemizi hayallerimizi çocuklarımızı bunlara teslim edemeyiz. Türkiye'nin yüzyılın birlikte inşa edeceğiz ve yolunuza devam edeceğiz. Ülke ve millet düşmanlarını 14 Mayıs'ta sandığa dökeceğiz” dedi.

EN GÜÇLÜ DESTEĞİ İNEGÖL VERECEK

AK Parti Bursa 2. Bölge milletvekili adayı ve MKYK üyesi Ayhan Salman ise; “Yaşadığımız asrın felaketi diye tabir ediliyor bence bin yılın felaketi. Depremin ilk günü Cumhurbaşkanımızın talimatı ile tüm kadrolarımız bölgeye yönlendirildi. Açıkçası deprem bölgesi Hatay'ı gördüğümde çok hüzünlendim. Tabiri yerindeyse Hatay'da taş üstünde taş kalmamıştı. Ben Hatay'a vardığımızda başkanlarımız bakanlarımız oradaydı. Milletimiz elinde ne varsa oraya yollamıştı. Zor bir süreç yaşanıyordu. Alper başkanımız, Alinur başkanımız yaraları sarmak için canla başla gayret ettiler. Güçlü bir hükümetin olması böyle sıkıntılı süreçlerin atlatılmasında yararlı oluyor. Yerli ve milli duruşu olan Cumhur ittifakı karsısında tam olarak tanımlayamadığımız sırf Erdoğan'ı ve AK partiyi bitirmek isteyen siyasi partiler var. PKK kimin için açıklama yaptığına bakın. Recep Tayyip Erdoğan, PKK’yı bitiriyor diyor. İhanetten sonra yurt dışına kaçan Fetöcüler iktidarın değişmesi gerektiğini söylüyorlar. Kılıçdaroğlu 3-5 oy fazla almak için milletin tüm değerlerinden kopuyor. Milliyetçi dediğimiz bir parti var İP diye. Masayı kurdu, sonra ayrıldı, sonra masadan hakaretler şantajları görünce gerin döndü. O partiden Lütfü Türkkan vardı, şehit yakınına küfür etmişti. Şimdi o isimi tekrar aday gösterdiler. Biz sadece birini Cumhurbaşkanı seçmek için mücadele etmiyoruz, bir davamız var ve biz sayın Cumhurbaşkanımızın yol ve dava arkadaşlarıyız. Bu seçimlerden alınacak sonuçları tüm dünya merak ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Türkiye'ye geldi ve Cumhur İttifakı'nın kazanması için biz ne yapabiliriz diyor. Bizim rakiplerimiz sadece Millet İttifakı mı? ABD’de bizim seçim sonuçlarını bekliyor. Bizim boşa geçirecek hiçbir vaktimiz yok. Partimizde görev yapmış tüm arkadaşlarımızın emeklerine dualarına gayretlerine ihtiyacımız var. Özellikle gençlerimiz meselenin büyük resmini anlatmaları gerekiyor. Kadın kollarımız her eve girip anlatmalarını gerekiyor. Bizler her kahveye girip anlatmamız gerekiyor. Başkanımız söyledi Pazartesi günü TOGG'un batarya fabrikasının temel atma töreni için Gemlik'e gelecek. Bu mitinge çok kalabalık gitmemiz gerekiyor. İnegöl en güçlü desteği verecektir. Benim ricam her bir teşkilat mensubumuz bir ilçe başkanı milletvekili belediye başkanı gibi çalışması gayret göstermesi gerekiyor. Sayın bakanımız bizim bölgemizden 10 vekil çıkartacağız” dedi.