Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektör Yardımcısı ve İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Doğangün, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın cumhuriyet döneminin en önemli eserleri arasında yer alan Tarihi Sanatoryum binasını restore ederek önemli bir işi başardığını söyledi. BUÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Taş da, tekrar ayağa kaldırılan tarihi yapının Bursa’nın uluslararası alanda adını duyuracağını söyledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektör Yardımcısı ve İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Doğangün ile Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Taş, Uludağ’da düzenlenen zirve çerçevesinde Bursa Business School’u ziyaret etti. Prof. Dr. Adem Doğangün, yalnızca Türk iş dünyasının değil, yakın coğrafyanın ve uluslararası şirketlerin de eğitim merkezi haline gelen yapının kente tekrar kazandırılmasının önemli bir adım olduğunu söyledi.

“BTSO Bursa’ya yakışanı yaptı”

Bursa Business School’un öncelikle gurur duyulacak bir proje olduğunu ifade eden Adem Doğangün, “Binanın önceki hallerini biliyorum. O halden buraya gelmesi çok önemli. Bu adım geçmişten bize miras bırakılan esere olan sorumluluğumuzu gösteriyor. Çok büyük bir iş başarıldı. Çok iyi niyetli yapılmış bir binanın atıl duruma düşmesi sonucunda BTSO üzerine düşeni yaparak devreye girdi ve bu eser halkımıza kazandırıldı. Bu proje inanılmaz bir şey. BTSO Bursa’ya yakışanı yaptı. Böyle bir tesisi eğitim hedefli, kongre hedefli insanlara hizmet edecek bir şekilde faaliyete geçirdi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve yönetimine teşekkür ederim” dedi.

“Tarihi yapı Bursa’nın uluslararası kimliğine güç katacak”

Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Taş, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve yönetim kurulunun Bursa’nın uluslararası anlamda adını duyuracak önemli bir eseri kente kazandırdığını söyledi. 2011-2017 tarihlerinde son üç yılı başkan olmak üzere Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeliği de yapan Taş, Bursa Business School’un Bursa’nın marka kimliğine güç katacağını ifade etti. Prof. Dr. Taş, “Tarihi Sanatoryum Binası Türkiye’de Bakanlar Kurulu kararıyla Cumhuriyet döneminin çok önemli mimarlarından olan Emin Onat ve Leman Tomsu’nun ilk olarak projelendirdiği bir yapı. Son derece önemli bir kültür varlığı aynı zamanda. Tarihi yapı uzun yıllar sanatoryum hastane olarak şifa dağıtmaya devam etmiş, sonrasında farklı hedefler için kullanılmıştı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay önderliğinde bu binayı Bursa’mıza ve ülkemize kazandırmak amacıyla bir irade gösterdiler. Sağ olsunlar. Bursa’nın uluslararası anlamda adını duyuracak önemli bir eseri ülkemize ve kentimize kazandırdılar. İbrahim Burkay başkanımıza ve BTSO yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

Murat Taş, Bursa Business School’un Planetary Congress gibi önemli uluslararası bir organizasyona Türkiye’de ilk defa ev sahipliği yapmasının ayrı bir gurur verici bir durum da olduğunu sözlerine ekledi.

Anıtkabir’in mimarı Ordinaryus Prof. Dr. Emin Onat ve Türkiye’nin ilk kadın mimarlarından Prof. Dr. Leman Cevat Tomsu tarafından ortaklaşa tasarlanan Tarihi Sanatoryum binası 1949 yılında yapımı tamamlandı. Tarihi mekan kullanıldığı dönemdeki özensiz müdahaleler ve kullanılmadığı dönemdeki tahribatlarla ciddi ölçüde zarar görerek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. BTSO, yapıyı tekrar ayağa kaldırmak için 2014 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan kiralandı.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, toplam 256 bin metrekarelik alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu, Milli Parklar, yerel yönetimler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte geniş çerçevede bir restorasyon gerçekleştirerek tarihi yapıyı, ‘Bursa Business School’ konseptiyle iş dünyasının ve Türkiye’nin hizmetine sunmayı başardı.