Uzun yıllardır Sakarya Valiliği’nde İl Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Hasan Çiloğlu (62) geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti. Çiloğlu için, Resmi Daireler kampüsünde tören düzenlendi. Vali Rahmi Doğan ile hayatını kaybeden Çiloğlu’nun ailesi, yakınları, çalışma arkadaşları ve protokol heyetinin katılımı ile düzenlenen törende helallik alındı. Törenin ardından Çiloğlu’nun cenaze namazı, Şeyh Edebali Camii’nde kılındı.