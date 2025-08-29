A Millî Takım’a çağrılan futbolcular, 1 Eylül Pazartesi günü saat 12.00’den itibaren TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir araya gelecek.

Ay-Yıldızlı ekip, aynı gün saat 18.00’de ilk antrenmanını yapacak.

MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır



Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mer Müldür, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik



Orta Saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan



Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğolu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün