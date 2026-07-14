Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 15 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 55 kuruş zam yapılması bekleniyor.

ABD ile İran arasındaki ateşkesin sona ermesi ve bölgedeki çatışmaların yeniden yoğunlaşması, küresel petrol piyasalarında fiyatların yükselmesine neden oldu. Petrol fiyatlarındaki artışa döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketin de eklenmesi, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı.

NTV’nin haberine göre, benzinin litre fiyatında 1 lira 55 kuruşluk artış öngörülüyor.

Zam sonrası benzin fiyatları ne kadar olacak?

Beklenen zammın ardından benzinin litre fiyatının İstanbul’da 64,53 TL’ye, Ankara’da 65,48 TL’ye, İzmir’de ise 65,77 TL’ye çıkacağı tahmin ediliyor. Doğu illerinde benzin fiyatının litre başına 67,12 TL seviyesine kadar ulaşabileceği belirtiliyor.