Ticaret Bakanlığı, akıllı telefon ithalatında esas alınan gümrük referans değerini artırdı. “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 11 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Düzenleme, yayımlandığı tarihten 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Buna göre yeni gözetim kıymeti 10 Ağustos 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.

Referans değerin yüzde 25 artırılmasının, ithal akıllı telefonların maliyetlerini yükseltmesi bekleniyor. Maliyetlerde yaşanacak artışın ilerleyen süreçte tüketici fiyatlarına zam olarak yansıyabileceği değerlendiriliyor.