Son yıllarda döviz kuru ve vergi artışlarıyla birlikte hızla yükselen akaryakıt fiyatlarına bugün bir kez daha zam yapıldı.

16 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıtta maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları 5 TL artırılarak, bu miktarların her altı ayda bir üretici fiyat endeksi (ÜFE) artış oranında güncellenmesi kararlaştırılmıştı.

Bugün TÜİK tarafından açıklanan altı aylık üretici enflasyonu oranına göre, benzin, motorin ve otogaz (LPG) için sabit ÖTV miktarları artırıldı.

TÜİK, altı aylık üretici enflasyonunu %19,49 olarak bildirdi.

Bu yönde, motorin için litre başına 8,86 TL, benzin için 9,45 TL ve otogaz için 7,26 TL olan sabit ÖTV miktarları %19,49 artırıldı. Bu artışla birlikte, motorin için litre başına sabit ÖTV tutarı 10,59 TL'ye, benzin için 11,29 TL'ye ve otogaz için 8,67 TL'ye çıkarıldı.

Bu kapsamda, motorin için litre başına 8,86 TL, benzin için 9,45 TL ve otogaz için 7,26 TL olan sabit ÖTV tutarları %19,49 oranında artırıldı. Böylece motorin için litre başına sabit ÖTV tutarı 10,59 TL'ye, benzin için 11,29 TL'ye ve otogaz için 8,67 TL'ye çıkarıldı.

Bu artışlara bir de yüzde 20'lik KDV ekleniyor.

Böylece, litrede motorine 2 lira 7 kuruş, benzine 2 lira 20 kuruş, otogaza 1 lira 70 kuruş zam geldi.