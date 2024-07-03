Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Haziran ayında enflasyon oranı aylık bazda %1,64, yıllık bazda ise %71,60 oldu. Bu rakamlar, beklenen enflasyon oranlarının altında kaldı; beklentiler aylık %1,2, yıllık %72,6 seviyesindeydi.

TÜİK'in verilerine göre, 2003=100 baz yılına göre hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Haziran 2024'te bir önceki aya göre %1,64 arttı. Aralık 2023'e göre artış oranı %24,73, Haziran 2023'e göre ise %71,60 olarak kaydedildi. Son on iki aylık ortalamalara bakıldığında ise %65,07'lik bir artış gerçekleşti.