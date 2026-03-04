Geleceğin teknolojilerine yaptığı yatırımlar ve araştırma faaliyetlerini güçlendiren Türk Telekom, 6G'de küresel standartların oluşturulması konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Türk Telekom, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Ericsson ile yaptığı iş birliğinin kapsamını genişletiyor. İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde; Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin ile Ericsson Türkiye Genel Müdürü Mehmet Oğul'un imzalarıyla başlatılan iş birliği protokolü, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Ericsson Güney Avrupa ve Orta Asya Başkanı Andrea Missori'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Törende, Türk Telekom ile Ericsson Araştırma Türkiye arasında 6G ve Network-AI alanlarında çalışacak ortak bir çalışma grubu kurulacağı açıklandı. 6G'de standardizasyon ve Network-AI alanında kritik çalışmaları Ericsson ile birlikte yürütecek olan Türk Telekom, geleceğin teknolojilerinin inşa edildiği Türk Telekom 6G Ar-Ge ve İnovasyon Laboratuvarları'nda Ericsson Araştırma Türkiye ile ortak çalışma grubunda çalışacak.

'6G'nin küresel standartlarının belirlenmesinde öncülük ediyoruz'

Türk Telekom'un, geleceğin iletişim teknolojilerinde öncü geliştirme çalışmaları yürüttüğünü belirten Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, 'Sağlıktan spora, tarımdan şehirciliğe kadar farklı sektörlerin dijitalleşmesinde öncü çalışmalar hayata geçirirken, akıllı sistemlerin yaygınlaşmasında önemli adımlar atmayı sürdürüyoruz. Dünyada teknoloji trendlerine yön verecek çalışmalara sunduğumuz katkılarla yeni nesil mobil şebeke teknolojilerinin geliştirilmesinde ulusal ve uluslararası iş birliklerimiz ile küresel standartların oluşturulmasına öncülük ediyoruz' dedi. Geçtiğimiz yıl Ericsson ile GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde imzaladıkları iş birliği protokolünün kapsamını bu yıl genişleterek, geleceğin teknolojisi 6G çalışmalarında standardizasyon çalışmaları için ortak çalışma grubu oluşturduklarını açıklayan Şahin, 'Bu stratejik iş birliği sayesinde Türk Telekom 6G Ar-Ge ve İnovasyon Laboratuvarımız'da 6G'nin küresel standartlarının belirlenmesinde öncü operatör olmayı hedefliyoruz. Ulusal ve uluslararası iş birliklerimiz ile ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük ediyor, Türk mühendislerin geliştirdiği yeni teknolojilerin küresel standart olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Mehmet Oğul, '6G araştırmalarına proaktif bir yaklaşım benimsedik. Türkiye'de 5G dönemi yeni şekilleniyor ve mobil bağlantıda inovatif çözümler üretmemizin yolunu açıyor. Türk Telekom ile yakın iş birliği içinde, sahip olduğumuz ortak uzmanlığı kullanarak 6G gelişimini hızlandırıyoruz. Ericsson'un küresel ölçekte 6G standartlarının belirlenmesine katkı sunan güçlü Ar-Ge ekosistemini arkamıza alarak, Türkiye'yi geleceğin iletişim teknolojileri alanında lider konuma taşımayı hedefliyoruz' dedi.